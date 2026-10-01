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Otobüs ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı-koca öldü: 3 yaralı

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Otobüs ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı-koca öldü: 3 yaralı
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Malatya'da havalimanına yolcu transferi gerçekleştiren otobüs ile çarpışan hafif ticari araçtaki 43 yaşındaki Ali Yeter ile eşi 41 yaşındaki Fatma Yeter yaşamını yitirdi, otobüs şoförü ve iki yolcu yaralandı.

Malatya'da otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

OTOBÜSE ÇARPTIKTAN SONRA SAVRULDU

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi 2'inci Organize Sanayi Bölgesi AFAD Kavşağı'nda meydana geldi. H.İ.C.'nin kullandığı havalimanına yolcu transferi gerçekleştiren 44 FK 630 plakalı otobüs ile Ali Yeter yönetimindeki 44 BF 507 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisi ile hafif ticari araç savrularak refüje çıktı.

SÜRÜCÜ İLE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sev edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin müdahalesinde hafif ticari araç sürücüsü Ali ve eşi Fatma Yeter çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan ve otobüs şoförü ile 2 yolcu bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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