Nejat İşler, kız arkadaşıyla sarmaş dolaş görüntülendi

Usta oyuncu Nejat İşler, gece hayatından kopamıyor. Komedi ve aksiyon konulu "Tamirhane" adlı filmde rol alan Nejat işler, önceki akşam bir mekanda kız arkadaşıyla felekten bir gece çaldı.

ÇEVREDİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Kız arkadaşıyla samimi görüntüler veren Nejat İşler, çevredeki bakışlara aldırış etmedi. Daha sonra mekandan tek ayrılan ünlü oyuncu soruları cevapsız bıraktı.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

50 yaşındaki Nejat İşler, 2014 yılında septik şok geçirmiş ve ölümle burun buruna gelmişti. Ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu buna rağmen alkol alışkanlığını bırakmamıştı.

NEJAT İŞLER KİMDİR?

Nejat İşler, 29 Şubat 1972 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde dünyaya geldi. Feshane'de çalışan bir işçinin torunu olan Nejat İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık bölümünü kazanan Nejat İşler, askerlik için bölümü okumaktan vazgeçti. On yıl kadar satış işleriyle uğraştıktan sonra Beyoğlu Taksim'de dolaştığı (27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü) bir gün, bir tiyatro sahnesinde ücretsiz gösterimde olan 'Danton'un Ölümü' adlı eseri seyretti.

"Ben niye bu işi yapmıyorum?" diye düşünen Nejat İşler, dayısının yanına gittiği Eskişehir'de konservatuar sınavına gitmeye karar verdi ve kazandı. İstanbul'a döndüğünde, ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar bölümüne başladı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nin devlet konservatuar bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı.1995 yılında mezun olduktan sonra iki arkadaşıyla birlikte 'Kahramanlar ve Soytarılar Tiyatrosu'nu kurdu.

1994 yılında rol aldığı ilk televizyon dizisi olan Gurur'dan sonra, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem, Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizilerinde oynadı. Asıl popülerliğini ise Gülbeyaz ve Aliye adlı dizilerde yakaladı.

2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmde başrol oynamış ve yine 2011 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde oynadığı bütün rollerden farklı olarak sıra dışı bir seri katil olan Ercüment Çözer rolünü canlandırdı ve bu rolü izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Duman grubunun 'Ah' parçasını coverladı. Bunun yanında Suzan Kardeş'in Haluk Bilginer, Olgun Şimşek, Cem Yılmaz, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı Suzan Kardeş & Makyaj Odası Şarkıları adlı albümünde yer aldı ve Hancı adlı şarkıyı seslendirmiştir. Çukur dizisinin 3. sezonunda Çağatay Erdenet rolüyle konuk oyuncu olarak yer aldı.