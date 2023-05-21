Ne altın sarısı saçları, ne de inci gibi dişleri kaldı! Sokakta yaşayan güzel modelden muhabire acı itiraf

Bir zamanlar şov dünyasının aranan isimlerinden biri olan model Loni Willison, bir süredir sokaklarda yaşıyor. Altın sarısı saçlarında, inci gibi dişlerinden eser kalmayan ünlü model, muhabirle sokaklarda gezerek yaptığı söyleşide "Çok acı çekiyorum" dedi ve midesinin çok kötü bir şekilde ağrıdığını sözlerine ekledi.

8 yıldır sokakta yaşayan emekli model, kaldırımlarda uyuyarak çöplerden bulduğu yemekleri yiyor. Ünlü isim, etraftaki insanların verdiği para, eşya ve yiyecekleri de kabul ederek hayatına devam etmeye çalışıyor. Sahip olduğu tüm varlığı bir alışveriş sepetinin içinde olan talihsiz model yaşadıklarınıgeçtiğimiz hafta X17 Online adlı internet sitesinin bir muhabiriyle sokaklarda bir sohbet gerçekleştirdi.

"BENİ BU HALE GETİRMEK İÇİN HER ŞEY YAPTI"

Loni Willison, kendisine her zaman yöneltilen "Hayatınızın ters gittiği yer neresiydi?" sorusuna " Eski kocam. Evlenmek. Sonunda boşandım." Willison, eski eşi hakkında "Beni bu hale getirmek için her şeyi yaptı" diye konuştu.

"ÇOK ACI ÇEKİYORUM" İTİRAFI

Sokakta gezerek devam ettiği röportajına Loni Willison "Çok acı çekiyorum" dedi ve midesinin çok kötü bir şekilde ağrıdığını sözlerine ekledi. Evsizlere hizmet verilen yere neden gitmediği sorusuna ise Loni Willison, artık kapalı mekanlarda yaşayamadığını söyledi. Bunun nedenini de şu sözlerle anlattı: "Çünkü bir yıl boyunca birisi bana neredeyse her gün elektrik verdi." Willison, kullandığı ve pençesinden kurtulamadığı kötü alışkanlıklarının da bu duruma yol açmış olabileceğini belirtti.