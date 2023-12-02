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Murat Dalkılıç - Eda Dora... İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER!

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Geçtiğimiz aylarda Eda Dora ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ilan eden ünlü popçu Murat Dalkılıç, önceki gece ilk kez sevgilisi ile kameralara yansıdı. Kadıköy'de bir mekan açan popçu, ayaküstü gazetecilerle konuşarak büyük açılışlarının ilerleyen günlerde olacağını söyledi.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü popçu Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda aşk orucunu bozarak yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Arkadaşlarıyla gittiği bir yemekte çekile fotoğrafını 2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan Dalkılıç, ardından isminin Eda Dora olduğu öğrenilen sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi de paylaşmıştı.

Murat Dalkılıç ile Eda Dora ilk kez birlikte görüntülendi

"KENDİSİNE SORARSINIZ DENK GELİNCE"

Ayaküstü verdiği bir röportajda aşk hayatıyla ilgili konuşan popçu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Onu tanıyacaksınız arkadaşlar. Ben çok fazla bıdı bıdı yapmak istemiyorum burda. Londra'da yaşıyor kendisi de. Kendisine sorular sorarsınız denk gelince. Belki de Londra'ya onun için taşınmış olabilirim.

Murat Dalkılıç ile Eda Dora ilk kez birlikte görüntülendi

"CUMA GÜNÜ GÖRÜŞÜRÜZ"

Aşkları tam gaz devam eden ikiliden Murat Dalkılıç, geçtiğimiz gece Kadıköy'deki yeni açtığı mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Murat Dalkılıç ile Eda Dora ilk kez birlikte görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda ilişkiye başladığı yeni sevgilisi Eda Dora ile de ilk kez görüntülenen Dalkılıç, "Cuma günü görüşürüz arkadaşlar. Açılışımız o zaman" demekle yetindi.

Murat Dalkılıç ile Eda Dora ilk kez birlikte görüntülendi

Çift, daha sonra oradan ayrıldı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Murat Dalkılıç Instagram Kadıköy Magazin Haberler

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