Muğla haberi | C-Majör İş'ten Sesler Korosu, Zeki Müren'in vefatının 26'ncı yıldönümünde Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi

Muğla yerel magazin haberine göre Majör İş'ten Sesler Korosu, Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, 24 Eylül gecesi, Zeki Müren'in 26. ölüm yıldönümü anısına, Bodrum Antik Tiyatro'da büyük bir konser verdi.

C-Majör İş'ten Sesler Korosu, Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, 24 Eylül gecesi, Zeki Müren'in 26. ölüm yıldönümü anısına, Bodrum Antik Tiyatro'da büyük bir konser verdi.

C-Majör Kurucularından Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, Ener Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık ve C-Majör Üyeleri Bosphorus Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şen, Ataköy Marinaları CEO'su Yalçın Dülger, Çizgi Reklam Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Haznedar gibi Türkiye ekonomisine yön veren önemli iş insanları ve C-Majör üyelerinden Bodrum Belediye Başkanı kıymetli Ahmet Aras'ın sahnede aralarında bulunduğu, kadrosunda DenizBank CEO'su Hakan Ateş, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eren, C-Majör kurucularından Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Murat Dedeman'ın bulunduğu, müzik direktörlüğünü Baha Boduroğlu'nun üstlendiği C-Majör İş'ten Sesler Korosu, sürpriz sanatçılar, değerli ses sanatçıları Melihat Gülses ve Çetin Körükçü ile birlikte sahne aldı.

Gecenin sunuculuğunu ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Tarık Papuççuoğlu üstlenirken, koro üyelerinin solo performansları da gecenin sürprizleri arasındaydı. Konserde C-Majör koro şefi Ragıp Arda Bıcılı 'Kahır Mektubu', iş insanı Sianji Group Yönetim Kurulu Başkan Recai Çakır 'Sende Başını Alıp Gitme Ne Olur' ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 'Bodrum Hakimi' isimli eserleri solo seslendirerek gecede misafirlerden büyük alkış aldılar. Gecenin bir diğer sürprizi ise genç sanatçı Nebi Birgi'nin "Sanat Güneşimiz" Zeki Müren'in 25 yaşındaki halini canlandırdığı performansı oldu. Birgi, 'Beklenen Şarkı' isimli eseri seslendirirken misafirleri adeta zamanda keyifli bir yolculuğa çıkarttı.

C-Majör İş'ten Sesler Korosu her yıl düzenli olarak sosyal farkındalık oluşturmak adına çeşitli konserler veriyor. Bu sene Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, C-Majör İş'ten Sesler korosu tarafından gerçekleştirilen Zeki Müren'i anma konseri, 26 yıldır Türk Eğitim Vakfı ve TSK Mehmetçik Vakfı tarafından her sene sanatçının ölüm yıldönümünde düzenleniyor. Tüm sanatçıların gönüllü olarak sahne aldığı konserde, gazeteci Nebil Özgentürk'ün 22 yıl önce hazırladığı Zeki Müren belgeselinden bu organizasyona özel, özet bir belgesel gösterimi sunuldu ve Özgentürk sahnede bir Zeki Müren şiirini okudu.

Bu sene pandemi sonrası, sanatseverlerin büyük bir heyecanla beklediği konser için organizasyonda önemli rol üstlenen C-Majör İş'ten Sesler Korosu Kurucusu Recai Çakır, "Sanatın engin ve iyileştirici gücünü insanla buluşturmak amacıyla yola çıkan C-Majör Korosu, sevgiyi paylaşarak çoğaltmanın heyecanıyla yoluna devam ediyor. Bir grup idealist iş insanının müzik sevgisinde buluşması ile bir araya gelen koro, dayanışmanın, farkındalık yaratmanın ve toplumsal fayda üretmenin ilham dolu örneklerini sergiliyor. Büyük ilgiyle izlenen konserler dizisine bir yenisini ekleyerek, bu defa Sevgili Sanat Güneşimiz, Bodrum'un Paşası, tüm servetini Türkiye'nin çok değerli iki güzide vakfı olan TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Zeki Müren'in 26. ölüm yıldönümü anısına düzenlenen anma gecesinde C-Majör ailesi olarak bu geceyi organize etmekten ve sahne almaktan onur duyuyoruz" dedi.

Gecenin sonunda C-Majör İş'ten Sesler Korosu ile birlikte bu geceye konuk olarak gelen sanatçılar Baha Boduroğlu, Nebi Birgi, Şakir Öner Günhan, Bilgen Bengü, Devrim Erbil, Hurşit ve Dicle Yenigün, Pınar Seli, Ayben Ersoy, Nesrin Körükçü ve vakıf başkanları, Zeki Müren'in 'Bahçıvan' şarkısı ile sahnede konserin son finalini yaptılar. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde 3 bin 500 kişiyi aşkın izleyici antik tiyatroyu doldurdu. - MUĞLA