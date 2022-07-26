Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı - Haberler

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Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında olan Müge Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı. Anlı'nın kardeşi Mert Efe, 'Mu¨ge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü yapıyor. Abla kardeşin benzerliği ise birçok kişinin dikkatinden kaçmadı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Özel hayatını her daim gözlerden uzak tutan Anlı, programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olduğunu söyledi. Anlı açıklamasının ardından 25 Haziran'da Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu.

KARDEŞİNİ YANINDAN AYIRMIYOR

Özel hayatı merak konusu olan ünlü sunucunun bir de erkek kardeşi olduğu öğrenildi. Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstlendiği ortaya çıktı. Efe Anlı ablası Müge Anlı'ya benzetildi.

Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı

"ONUN ADINI BEN KOYDUM"

Anlı, "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum" demişti.

Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı

İşte Müge Anlı'nın kardeşi Efe Anlı;

Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı

Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı

Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı

Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Müge Anlı Magazin Haberler

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