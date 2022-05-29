Mor ve Ötesi'nden Tarihi Konser

Bir yılın ardından ilk İstanbul konserini gerçekleştiren Mor ve Ötesi, yeni albümü Sirenler'den sevilen şarkılarını İstanbullular için söyledi.

MOR VE ÖTESİ SEVGİSİ STADYUMA SIĞMADI

Konser alanını saatler öncesinde dolduran mor ve ötesi hayranları statın önünde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Bu akşama özel olarak kurulan dev sahnede mor ve ötesi'ne 14 kişilik dans ekibi eşlik etti. Dans şovlarıyla konser adeta görsel şölene dönüştü.

3 yıldır bugünün hayalini kurduklarını belirten Harun Tekin, coşkulu kalabalığa heyecan ve mutluluklarını paylaştıkları için sahneden teşekkürlerini sundu.

Akşam boyunca mor ve ötesi şarkılarına eşlik eden sevenleri, doyasıya eğlendiler. Konserin finali sonrasında dinleyicisinin yoğun alkış ve tezahüratları üzerine grup yeniden sahneye çıkarak bisi Park şarkısıyla bitirdi. Grupu izleme gelenler arasında Kenan Doğulu, Beren Saat. Aslı Enver Candan Ercetin yanı sıra bir çok isim vardı. Ünlüler çıkışta görüntü vermemek için otopark kısmımdan çıkış yaptı.

Snob Magazin / Magazin