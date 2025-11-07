Miss Universe skandalında yeni gelişme: Nawat Itsaragrisil gözyaşlarıyla özür diledi

Bangkok'ta yaşanan Miss Universe skandalının yankıları sürüyor. Tayland Ulusal Direktörü Nawat Itsaragrisil'in, Meksika Güzeli Fatima Bosch'u canlı yayında azarlaması sonrası sosyal medyada büyüyen tepkiler üzerine gözyaşları içinde özür dilediği görüldü.

CANLI YAYINDA YAŞANAN SKANDAL GÜNDEMİ SARSTI

Miss Universe organizasyonunun ev sahibi ülkesinde yaşanan olay, dün dünya gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Taylandlı yetkili Nawat Itsaragrisil, yarışmacı Fatima Bosch'a tanıtım paylaşımlarını yapmadığı gerekçesiyle onlarca kişinin önünde sert sözlerle çıkışmıştı. Olay, canlı yayınla milyonlara ulaşınca Miss Universe Organizasyonu (MUO) duruma müdahale etmiş ve davranışı "kötü niyetli ve aşağılayıcı" olarak nitelendirmişti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Olay sonrası Meksika Güzeli Fatima Bosch salondan ayrılmış, birçok yarışmacı da ona destek vererek salonu terk etmişti. Sosyal medyada "kadın dayanışması" etiketiyle başlatılan paylaşımlar kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Bu bir güzellik yarışması değil, bir utanç tablosu" yorumlarında bulundu.

ITSARAGRISIL GÖZYAŞLARIYLA ÖZÜR DİLEDİ

Artan baskılar üzerine Nawat Itsaragrisil, basın toplantısında gözyaşlarını tutamayarak özür diledi. "Fatima Bosch'u incitmek istemedim, sadece görevimi yapmaya çalışıyordum" diyen Itsaragrisil'in açıklaması, kamuoyunda "geç gelen pişmanlık" olarak değerlendirildi.

GÖREVDEN ALINDI

Miss Universe Organizasyonu'nun başkanı Raul Rocha, yaşanan skandalın ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Nawat Itsaragrisil'in görevine son verildiği ve yarışmanın 74. edisyonundan men edildiği bildirildi.