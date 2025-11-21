Haberler

Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Güncelleme:
Miss Universe 2025'te birincilik tacını, direktörle yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Meksikalı Fatima Bosch aldı. Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın ise dört kategoride birinci olmasına rağmen ilk 30'a dahi alınmaması, tartışmaları alevlendirdi. Yarışmanın adil yürütülmediği konuşuluyor.

  • Fatima Bosch, Miss Universe 2025 yarışmasını kazandı.
  • Ceren Arslan, Miss Universe 2025'te ilk 30'a giremedi.
  • Miss Universe Tayland direktörü Nawat Itsaragrisil, Fatima Bosch ile yaşanan tartışma sonrasında görevden alındı.

Tayland'da Miss Universe Direktörü Nawat Itsaragrisil ile Meksikalı Fatima Bosch arasında yaşanan hakaret tartışmasının ardından verilen birincilik, "gönül alma" iddialarını gündeme getirirken yarışmaya skandallar damga vurdu. Tacı alan isim Bosch olurken, Türkiye temsilcisi Ceren Arslan'ın dört kategoride birincilik kazanmasına rağmen ilk 30'a dahi alınmaması "haksızlık" ve "şaibe" yorumlarını alevlendirdi. Sosyal medyada tepkiler büyürken yarışmanın adil yürütülmediği tartışmaları giderek yoğunlaştı.

Meksika'nın 25 yaşındaki temsilcisi Fatima Bosch, üç haftalık süreç boyunca yaşanan gerginliklere, hakaret tartışmalarına ve protesto niteliğindeki toplu yürüyüşlere rağmen Miss Universe 2025 tacını kazanarak büyük bir zafere imza attı.

Finalde ikincilik Tayland temsilcisi Praveenar Singh'in olurken, Venezuela'dan Stephany Abasali, Filipinler'den Ahtisa Manalo ve Fildişi Sahili'nden Olivia Yacé ilk beş arasında yer aldı.

120 ÜLKENİN YARIŞTIĞI PLATFORMDA TARİHİ BİR İLK

Bu yıl Miss Universe sahnesinde 120 farklı ülkeden yarışmacı yer aldı. Filistin'i temsil eden Nadeen Ayoub, organizasyon tarihinde bir ilk olarak yarışmaya katıldı ve performansıyla son 30'a kalarak dikkat çekti. Final gecesini Amerikalı komedyen Steve Byrne sundu. Açılış performansı ise Taylandlı sanatçı Jeff Satur'dan geldi. Mayo ve gece kıyafeti bölümlerinin ardından yarışmacılar, küresel meseleleri konu alan Birleşmiş Milletler temalı soruları yanıtladı. Bosch, finaldeki soruya verdiği "Kendi özgünlüğünüzün gücüne inanın. Hayalleriniz ve kalbiniz değerlidir" sözleriyle büyük alkış topladı ve jüri ile izleyiciden tam not aldı.

DİREKTÖR TARTIŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yarışma öncesinde en çok tartışılan olay, Miss Universe Tayland direktörü Nawat Itsaragrisil'in, Fatima Bosch'a bir toplantıda "yeterince tanıtım yapmadığı" gerekçesiyle bağırması oldu. Bazı iddialar, Nawat'ın Bosch'a "aptal" imasında bulunduğunu öne sürdü; ancak Nawat bunu reddederek yalnızca "zarar vermekle suçladığını" savundu.

Bosch'un aşağılayıcı sözlere karşı çıkmasının ardından güvenlik çağrıldı. Bu anlarda diğer yarışmacılar, Bosch'a destek vererek salonu terk etti. Olay dünya çapında tepki çekerken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yaşananları "agresiflik" olarak nitelendirip Bosch'un duruşunu "onurlu" bulduğunu belirtti. Sosyal medyada destek büyürken Itsaragrisil, gözyaşları içinde özür dileyerek pişmanlığını dile getirse de görevden alındı.

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ CEREN ARSLAN ELENDİ, TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Miss Universe 2025'te ülkemizi temsil eden Ceren Arslan, yarışmanın ilk gününden itibaren güzelliği, paylaşımları ve Osmanlı motifleriyle bezeli kostümüyle dikkatleri üzerine topladı.

KARAR TEPKİ TOPLADI

26 yaşındaki Arslan, çevrim içi oylamalarda dört kategoride birinci olarak büyük destek görse de, final sıralamasında ilk 30'a giremedi. Liste açıklandıktan sonra sosyal medyada tepkiler büyüdü. Kullanıcılar, sonuçların "şüpheli ve politik" olduğunu öne sürerek eleştirilerde bulundu. Arslan ise paylaştığı videoda kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıTom Jerry:

Güzellik gorecelidir. Sor abazaya hepsi guzel der...:)

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Tom Jerry çok güzelsin

yanıt38
yanıt10
Haber YorumlarıTom Jerry:

Marta daha vardi, namizsizzz canin mi cekti...

yanıt12
yanıt5
Haber YorumlarıBilir Kişi:

Abaza diye bahsetmek istediğin şeyin doğru yazılışı Abazan dır. Beyin fakiri seni...

yanıt3
yanıt3
Haber YorumlarıTom Jerry:

Cokbilmis bilirkisi konusmus, argodaki abaza kelimesini.... Bu beyinle guzel= güzel de yazsanda olurdu beyin yoksulu... Once anlatilmak istenene bak. Anlamadiysan koklaş

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

zaten böyle yarismalarda güzel olmak önemli değil dünya politika üstünde kurulmuş

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozgurinnyc:

kazak yada kirgiz guzeli birinci olmaliydi.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Rıfkı Efendinin koca bulması için üflediği kız bunlardan daha güzel.

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
