İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

Milli Savunma Bakanlığı, "İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

  • İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmat Türk hava sahasına girdi.
  • Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları balistik mühimmatı etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlendiği belirlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiğini açıkladı. Söz konusu mühimmatın Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

NATO UNSURLARI DEVREYE GİRDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; balistik mühimmatın Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren gerekli müdahalenin gerçekleştirildiği vurgulandı. Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemlerinin devreye girerek tehdidi bertaraf ettiği ifade edildi.

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI TEDBİRLER ALINIYOR"

Açıklamada, Türkiye’nin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin kararlılıkla alındığı belirtildi. Bölgedeki gelişmelerin milli güvenlik önceliğiyle yakından takip edildiği vurgulandı.

Yapılan açıklama şu şekilde; 

"İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTurhan Gönen:

Neden her defasında nato engelliyor bu füzeleri. Hani bizim hava savunmamız çok güçlüydü.

Haber YorumlarıHakan Türkoğlu:

senin aklın ermez öyle şeylere Turhan

Haber YorumlarıGokay Ergul:

Bu füzeler Türkiye'ye atılmıyor ki Güney Kıbrıs'a atmaya çalışıyor İran

Haber YorumlarıMurat Ç:

İran her hafta bir füzeyle yoklama çekiyor. Savaşın kapımızda olduğunu hatırlatıyor.

Haber YorumlarıArif İnanç:

Kimin attığı bellimiki

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

