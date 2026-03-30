Kosova-Türkiye maçı öncesi bilet krizi

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova ile karşılaşacak. 13 bin 900 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yapılacak tarihi maçta Türk taraftarlarına 700 bilet ayrıldı ve bu biletler çok kısa sürede tükendi. Türk taraftarlara az bilet verilmesi TFF yetkililerini sıkıntıya soktu. Binlerce bilet talebi maili alındığı, ancak olumsuz yanıtlar verildiği belirtildi.

A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu final maçında salı akşamı saat 21.45'te deplasmanda Kosova ile karşı karşı karşıya gelecek.

MİSAFİR TAKIM BİLETLERİ TÜKENDİ

13 bin 900 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kontenjan gereği Türk taraftarlarına sadece 700 bilet ayrıldı. Tarihi maç öncesi sınırlı sayıda satışa sunulan misafir takım tribün biletlerinin tümü saniyeler içerisinde tükendi.

TÜRK TARAFTARLARIN BİLET SORUNU

Türk taraftarlara sadece 700 kişilik tribünün açılması TFF yetkililerini sıkıntıya soktu. Hem deplasman tribünü için hem de sınırlı sayıdaki Türk protokol tribünü için TFF'ye binlerce mail atıldığı ancak olumsuz yanıtlar verildiği belirtildi.

KENT MEYDANINA DEV EKRANLAR KURULACAK

Öte yandan Kosova Futbol Federasyonu da tüm biletlerin satıldığını, stada giremeyen taraftarları için kent meydanına birden fazla dev ekranlar kuracağını açıkladı.

Abdurrahim Efe
