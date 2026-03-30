Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

İran basınına göre Kaani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda adına açılan bir hesaptan açıklama yaptı.

Açıklamada Kaani, "Netanyahu bölgede güvenlik kuşağını genişletmeyi hayal ediyordu. Ancak kuzeyde Hizbullah, güneyde Ensarullah'ın (Husilerin) ateşi, (İsrail) rejiminin yerleşimcilere verdiği vaadi boşa çıkardı. Direniş cephesi artık bir odada. Bölgenin yeni düzenine alışın." dedi.

HAMANEY'E DÜZENLENEN SALDIRIDAN SAĞ ÇIKMIŞTI

ABD ve İsrail'in, geçtiğimiz ay İran'a karşı başlattığı operasyonda devletin adeta 'kalbini' hedef almıştı. İran'ın dini lideri Hamaney başta olmak üzere 48 üst düzey komutanın öldürüldüğü açıklandı. Tahran'ı sarsan o suikasttan bir tek İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani sağ çıktı.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kaani, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünden önce de bombalanan binadan son anda ayrılmıştı. Nasrallah'ın öldürüldüğü operasyon öncesinde Kaani'nin son anda bölgeden uzaklaşması tartışmalara neden olmuş ancak İranlı komutan herhangi bir suçlamayla karşılaşmamıştı. Haziran ayında da yaşanan 12 Günlük Savaş sırasında İranlı üst düzey askeri yetkililerin toplantısına yönelik saldırıdan önce de binadan ayrıldığı ve saldırıdan kurtulmuştu.

İSMAİL KAANİ KİMDİR?

İran hükümetine bağlı Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Gücü'nün komutanı İsmail Kaani, 1957 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğdu. Kaani, 1979'daki İran Devrimi'nin ardından Devrim Muhafızları saflarına katıldı. 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı'nda aktif görev aldı ve bu süreçte askeri kariyerinde yükseldi.

Uzun yıllar boyunca Kudüs Gücü'nde üst düzey görevler üstlenen Kaani, özellikle Afganistan ve Pakistan hattındaki operasyonlardan sorumlu isimler arasında yer aldı. ABD tarafından yaptırım listesine alınan Kaani, bölgesel milis gruplarla kurulan ilişkilerde etkili bir figür olarak gösteriliyor.

Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından göreve getirilen Kaani, bu tarihten itibaren birimin başına geçti. Süleymani'ye kıyasla kamuoyunda daha düşük profilli bir isim olarak görülse de, İran'ın bölgesel stratejisinde önemli rol üstleniyordu.