Haberler

Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğittiği Somali ordusu, Eş-Şebab terör örgütünün işgal ettiği stratejik Baydhabo kentini kurtardı. Somali ordusunun operasyonda Türk yapımı zırhlı araçlar kullandığı görüldü

Somali ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden aldığı eğitim ve modern ekipman desteğiyle terör örgütü Eş-Şebab’a karşı kritik bir zafer kazandı.

TSK'DAN EĞİTİM GÖRÜP, KENTLERİNİ TERÖRİSTLERDEN ALDILAR

Stratejik öneme sahip Baydhabo kentini hedef alan operasyonda, terör unsurları etkisiz hale getirilerek şehrin kontrolü tamamen sağlandı.

Operasyon sırasında Somali birliklerinin Türk yapımı zırhlı araçları etkin bir şekilde kullandığı görüldü. Türk subayları tarafından eğitilen seçkin birliklerin sahadaki başarısı, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin terörle mücadeledeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Adana'da telefon tamircisine silahlı saldırı: 1 ölü

İş yerine gelenler, manzarayı görünce sinir krizi geçirdi
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama

Bu görüntünün bedeli çok ağır oldu
Dünyayı bekleyen büyük tehlike: Savaş biraz daha uzarsa yakıtta 'karne' dönemi başlayacak

Savaş devam ederse bu görüntüyü sıklıkla göreceğiz