Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

Hindistan’ın altın ve gümüş fonlarında Londra yerine yerel fiyatları esas alma kararı, küresel piyasalarda dalgalanmayı artırabilecek ve fiyatlar üzerinde dolaylı etki yaratabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

  • Hindistan Sermaye Piyasaları ve Borsa Kurulu, yatırım fonlarının altın ve gümüş varlıklarını yerel borsa spot fiyatlarına göre değerleyeceğini açıkladı.
  • Hindistan'ın düzenlemesi küresel altın ve gümüş fiyatları üzerinde dolaylı baskı oluşturabilir.
  • Karar, Hindistan'daki fiyatların küresel piyasalardan ayrışmasına ve volatilite artışına neden olabilir.

Hindistan Sermaye Piyasaları ve Borsa Kurulu (SEBI), yatırım fonlarının altın ve gümüş varlıklarını artık Londra yerine yerel borsa spot fiyatlarına göre değerleyeceğini açıkladı. Kararın, küresel piyasalarda etkili olabileceği belirtiliyor.

DEĞERLEME SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Yeni düzenleme ile birlikte Hindistan’daki yatırım fonları, değerleme hesaplamalarında artık uluslararası fiyatlar yerine yerel piyasa fiyatlarını esas alacak. Bu durum, fonların performansının doğrudan iç piyasadaki fiyat hareketlerine bağlı hale gelmesine yol açacak.

KÜRESEL PİYASALARDA ETKİ BEKLENİYOR

Uzmanlar, dünyanın en büyük altın ve gümüş tüketicilerinden biri olan Hindistan’ın bu hamlesinin küresel fiyatlar üzerinde dolaylı baskı oluşturabileceğini ifade ediyor. Yerel talebin artması durumunda, uluslararası fiyatlarda yukarı yönlü hareketler görülebileceği değerlendiriliyor.

FİYATLARDA AYRIŞMA OLABİLİR

Kararın kısa vadede Hindistan’daki fiyatların küresel piyasalardan ayrışmasına neden olabileceği belirtiliyor. Özellikle ETF ve yatırım fonlarının alım taleplerinin yerel spot fiyatları yukarı çekebileceği ifade ediliyor.

DALGALANMA ARTABİLİR

Fonların yerel fiyatlara göre değerlenmesi, kısa vadeli fiyat hareketlerinin doğrudan yansımasına neden olacak. Bu durumun hem Hindistan piyasasında hem de küresel ölçekte altın ve gümüş fiyatlarında volatiliteyi artırabileceği öngörülüyor.

YATIRIMCILAR YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Küresel yatırımcıların Hindistan’daki spot fiyatları daha yakından izlemesi beklenirken, özellikle ETF ve fon talebindeki değişimlerin uluslararası fiyatlara yön verebileceği ifade ediliyor.

Olgun Kızıltepe
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha

İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha

Haberler.com
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
Fatih Altaylı, otel odasında basılan başkan konusunda tavrını belli etti: Libidosuna...

Otelde basılan başkan konusunda tavrını belli etti: Libidosuna...
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın

Son gülüşleri olabilir! Çocukları katleden iki ismi böyle ifşa ettiler
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil

İran'dan dünyanın merakla beklediği soruya yanıt
Yol değil kalkınma koridoru: İki ilimiz arasındaki mesafe 2 saate düşüyor

Yol değil kalkınma koridoru: İki ilimiz arasındaki mesafe 2 saate düşüyor