Ederson, tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Türkiye'deki kariyerine ilişkin konuştu. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Ederson, "Türkiye'de işler iyi gidiyor. Ligde ikinci sıradayız ve her şey açık'' dedi. Ederson'un bu sözleri sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Yapılan yorumlarda Avrupa'ya veda edildiği ve ligde de büyük bir farkla ikinci sırada oldukları dile getirilerek işlerin iyi gitmediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı kalecisi Ederson, milli takım kampında Flashscore'a özel açıklamalarda bulundu.
DÜNYA KUPASI YANITI
'Dünya Kupası'na bu kadar az bir süre kala aklınızdan neler geçiyor?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Ederson, "Sakinlik. Sadece iki ay kaldı ve sürecimiz nedeniyle hala yapmamız gereken çok şey var. Ama antrenmanlarda bunu uyguluyoruz, mümkün olduğunca çabuk uyum sağlamaya, teknik direktörün bizden istediklerini özümsemeye çalışıyoruz." dedi.
"TÜRKİYE'DE İŞLER İYİ GİDİYOR'
Türkiye'deki sezonu da değerlendiren Ederson, "Türkiye'de işler iyi gidiyor. Ligde ikinci sıradayız ve her şey açık. Bunun mümkün olduğuna inanarak son güne kadar mücadele edeceğiz." sözleriyle tartışmalara yol açtı.
TARAFTARDAN TEPKİ: 'BU MU İŞLERİN İYİ GİTTİĞİ HAL'
Ederson'un açıklamaları kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine otururken, taraftarların tepkisini topladı. Yapılan yorumlarda Avrupa'ya veda edildiği ve ligde de Galatasaray'ın arkasında büyük bir farkla ikinci sırada oldukları belirtildi.
İşte yapılan o yorumlardan bazıları;
- 'Vah Fenerbahçe'm vah! Maç fazlasıyla 4 puan geride olmayı oyuncumuz iyi olarak nitelendiriyor. Şampiyonluk yine hayal.'
- 'Avrupa'dan elendiniz, ligde de fark yediniz. İşler iyi gidiyor demek futbolu bilmemezliktir.'
- 'Şu durumda işler iyi gidiyor deniyorsa futbolu takip etmeyelim. Sinir uçlarımızla oynuyorlar.'
- 'Bu mu işlerin iyi gittiği hal? Saçım 20 yaşında sayenizde beyazlamaya başladı.'