MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıkoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye İstihbarat Servisinin çalışması sonucu, Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu Suriye-Lübnan sınırında yakalandı.

12 yıldır firari olan Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.

ÖNDER SIĞIRCIKOĞLU KİMDİR?

Önder Sığırcıkoğlu'nun adı, 2011 yılında Suriyeli muhalif asker Hüseyin Harmuş'un Hatay’da bulunduğu sırada kaçırılarak Suriye rejimine teslim edilmesi olayında kamuoyuna yansımıştı. Bu olayda Sığırcıkoğlu’nun rol aldığı yönünde suçlamalar ortaya atılmış ve konu yargıya taşınmıştı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan Önder Sığırcıkoğlu, 12 yıldır firariydi.

Yorumlar (3)

Murat ÇAMUR:

bir kaç aya serbest normal sanki bilmediğimiz bir şey.

Gerçekacıdır:

sen öyle zannet...

Gerçekacıdır:

Helal olsun MİT görevlilerine...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

