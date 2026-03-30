Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor

Serie A ekibi Roma'dan ayrılması beklenen Paulo Dybala için sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantinli futbolcunun kariyerine ya Boca Juniors ya da 8 milyon Euro maaş vermeye hazır olan iki Süper Lig devi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir tercih yapacak. Dybala'nın Türkiye'ye daha yakın olduğu dile getirildi.

  • Paulo Dybala'nın Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
  • Dybala'nın transfer seçenekleri arasında Boca Juniors, Galatasaray ve Fenerbahçe bulunuyor.
  • Dybala'nın Türkiye'ye transfer olması halinde 8 milyon Euro, Boca Juniors'a transfer olması halinde 3 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor.

İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

ROMA'DAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Paulo Dybala'nın İtalyan ekibinden ayrılması bekleniyor.

TÜRKİYE VE ARJANTİN SEÇENEKLERİ

Haberde, 14 sezondur İtalya'da forma giyen Dybala'nın önünde geleceğiyle ilgili 3 seçenek bulunduğu belirtildi. Bu seçeneklerden birinin ülkesi Arjantin'e geri dönüp Boca Juniors'a imza atmak olduğu, diğerinin ise Galatasaray ve Fenerbahçe'den birine transfer olmak olduğu belirtildi.

SÜPER LİG'E GELİRSE MAAŞI BELLİ

Arjantinli oyuncunun Türkiye'ye transfer olması halinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ancak Boca Juniors'a transfer olması halinde de 3 milyon Euro kazanacağı aktarıldı. Oyuncunun mevcut durumda Türkiye'ye daha sıcak baktığı vurgulandı.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyeri boyunca toplamda 561 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki deneyimli on numara, 198 gol ve 95 asistlik performans sergiledi.

Barış Polat
Haberler.com
