Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz

Halen kullanımda olan ancak üretimi durdurulan altın renkli 25 kuruşlar, ilan sitelerinde binlerce liraya ilana koyuldu. 25 kuruşluk madeni parayı 90 bin TL'ye ilana koyan şahıs, iPhone 16 ile takasa açık olduklarını ifade etti.

  • Altın renkli 25 kuruşlar internet ilanlarında 90 bin liraya kadar fiyatlarla satılıyor.
  • İlanlarda altın renkli 25 kuruşlar için iPhone 15 Pro Max veya iPhone 16 gibi telefonlarla takas teklifleri yapılıyor.
  • Altın renkli 25 kuruşların pirinçten üretildiği ve yasal değerinin ilan fiyatlarını karşılamadığı biliniyor.

Tedavülde yer alan ancak üretimi durdurulan altın renkli 25 kuruşlar, internet üzerindeki ilan sitelerinde gerçek değerinin binlerce kat üzerinde fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Bazı ilanlarda bu madeni paralar için 90 bin liraya kadar fiyat biçildiği görülüyor.

LÜKS TELEFONLA TAKAS TEKLİFLERİ

İlanlardaki dikkat çekici detaylardan biri de yapılan takas pazarlıkları oldu. Bazı kullanıcılar 25 kuruş için 90 bin liraya kadar talepte bulunurken, iPhone 15 Pro Max gibi üst segment cep telefonlarıyla takas teklifleri gündeme geldi. Hatta bazı ilan sahipleri iki adet 25 kuruş karşılığında iPhone 16 ile takasa açık olduklarını ifade etti.

ALTIN DEĞİL PİRİNÇ

Söz konusu paraların “altın” olduğu yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmıyor. 2023 yılında basılan ve biri gümüş, diğeri altın renginde olan 25 kuruşların altın görünümlü kısmının tamamen pirinçten üretildiği biliniyor. Uzmanlar, bu paraların yatırım aracı olarak görülmesinin yanıltıcı olduğunu ve ne hammaddesinin ne de yasal değerinin ilanlardaki yüksek fiyatları karşılamasının mümkün olmadığını vurguluyor.

Yorumlar (2)

Mehmet DUMAN:

1 lira gösterip 25 kuruş haberi yapmak nedir.? haber olsa bari haber değeri yok. 90 bine satıyormuş alan olmayınca satanı skym der atalarımız.

Mahmut YAŞAR:

Allah her uyanık için 70 tane kerrrrizz yaratırmış. Onlar alsın.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

