CHP'den Özkan Yalım kararı

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Ankara'da belediye çalışanı olan sevgilisi ile birlikte kaldığı otel odasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti üyeliğinin askıya alındığını ve disipline sevk edildiğini duyurdu.

CHP’de Merkez Yürütme Kurulu (MYK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki kararını verdi.

PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI VE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Partisinin MYK toplantısının ardından konuya ilişkin bir açıklamada bulunan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Yalım’ın üyeliğinin askıya alındığını ve disipline sevk edildiğini duyurdu. Emre, şu ifadeleri kullandı: “MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Önümüzdeki günlerde bunun gereği yerine getirilecektir.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlenmişti. Yalım lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle yakalanırken, genç kadının otelde kaydı olmadığı ve belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenmişti. Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. 

Umut Halavart
Yorumlar (4)

Metin Yalcin:

Konuşur diye partiden atmaya bile cesaret edemiyorlar ..

Bahri Şen:

Nasıl bir yürek yediyse . tüm gözler belediyelerdeyken adam goy goy da.

NEFER OGLU:

bence bunu da sustururlar.

CHPsavar:

Hangi birinin üyeliğini askıya alacaksınız. Birkaçı hariç bütün belediyeleriniz içler acısı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

