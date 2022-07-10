Mini bikinisiyle poz veren Hazar Ergüçlü'ye eleştiri yağdı: İncir yaprağı da alternatif
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Saklı' dizisinde 'Aslı' karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, tatil pozlarını paylaştı. Mini bikinisiyle poz veren Ergüçlü'ye "Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif" tarzında yorumlar yapıldı.
Yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, tatil sezonunu açtı. Genç oyuncunun paylaşımı ise olay oldu.
TERS BİKİNİ MODASINA UYDU
Sevgilisi Onur Ünlü'yle aralarındaki yaş farkı çok konuşulan Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncu, son dönemde moda olan ters bikinisiyle dikkat çekti.
ELEŞTİRİ YAĞDI
Mini bikinisiyle boy boy poz veren oyuncu iddialı paylaşımıyla eleştirilerin hedefi oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ergüçlü'ye "İncir yaprağı da alternatif, hiç giymeseydin" tarzında yorumlar yaptı.