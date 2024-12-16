Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
İsrail, Suriye'yi vurdu! Saldırının şiddetiyle deprem oldu
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor
Milyonların beklediği asgari ücrette kritik gün
Asgari ücrette gözler saat 14.00'te
Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü
Rusya'ya destek için gelen askerler hedefi şaşırdı

Mine Tugay'dan iddialı paylaşım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 yıl önce oynadığı bir dizideki estetiksiz hali yeniden gündeme gelen oyuncu Mine Tugay'dan iddialı bir paylaşım geldi. Tugay'ın seksi pozlarının yer aldığı paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

21 yıl önce rol aldığı Gülbeyaz dizisindeki estetiksiz hali gündem olan Mine Tugay, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

Mine Tugay'dan iddialı paylaşım

Estetiksiz hali tekrar gündeme gelen oyuncu yeni paylaşımıyla dikkat çekti. 46 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Mine Tugay, estetiksiz hali konuşulurken leopar desenli sutyen-ceket ve etek kombiniyle adından söz ettirdi.

Mine Tugay'dan iddialı paylaşım

Mine Tugay'ın cesur tarzını takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Estetiksiz hali konuşulan Tugay'a "Her halinle güzelsin" yorumları da yapıldı.

Mine Tugay'dan iddialı paylaşım

Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

İşte Mourinho'nun transfer listesinin tepesindeki yıldız
img

Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
img

Tehditler savuran tribün liderine yaptığına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
Ettiği küfürleri görmeniz lazım
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad'ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı
"Esad'ın devrilmesinde Türkiye'nin rolü var mı?" sorusuna net yanıt
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı
Babaannesine yemek yediren ünlü oyuncu, bunu hiç beklemiyordu
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek

Son Dakika Haberleri

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA | AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınavları ne zaman, saat kaçta? Naim Babüroglu kimdir? Naim Babüroglu kaç yaşında, nereli? ÖĞRETMEN MAAŞ HABERLERİ! 2025 Ocak öğretmen maaş zammı ne kadar? 2025 Kıdemli öğretmen maaşı kaç TL olacak? ÖĞRETMEN MAAŞ HABERLERİ! 2025 Öğretmen maaşları ne kadar olacak? En düşük öğretmen maaşı kaç TL olur? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari ücret 2. toplantısı saat kaçta? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2025 Ocak Asgari ücret ne kadar olur? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! Süper Loto sonucu nasıl sorgulanır? 15 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı Masterchef 16 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bolu'da bugün okul var mı? 16 Aralık Bolu'da okullar tatil mi? ERZURUM'DA DEPREM! Deprem mi oldu? 16 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? KIZILCIK ŞERBETİ 81. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 81. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.