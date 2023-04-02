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Milano sokaklarında Hande Erçel rüzgarı! Derin sırt dekolteli pozuna milyonlarca beğeni yağdı

Magazin Haberleri

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel, Milano'ya gitti. Güzel oyuncu şehrin sokaklarında derin sırt dekolteli tulumuyla peş peşe poz verdi. Erçel'in paylaşımı kısa süre içinde 3 milyona yakın beğeni aldı.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, bir süredir sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle sık sık yurt dışına tatile giden Erçel, bu sefer rotasını İtalya'nın Milano kentine çevirdi.

KIYAFET TERCİHİ OLAY OLDU

Sosyal medyada 30 milyon takipçiye ulaşarak başarı elde eden Hande Erçel, son paylaşımıyla adeta nefes kesti. Milano sokaklarını gezen Erçel, derin sırt dekolteli siyah tulum tercihiyle dikkat çekti.

Milano sokaklarında Hande Erçel rüzgarı! Derin sırt dekolteli pozuna milyonlarca beğeni yağdı

3 MİLYONA YAKIN BEĞENİ ALDI

Düzgün fiziği ile hayran bırakan Hande Erçel, verdiği pozları peş peşe Instagram hesabından paylaştı. Genç oyuncunun paylaşımı 3 milyona yakın beğeni ve binlerce yorum aldı.

Milano sokaklarında Hande Erçel rüzgarı! Derin sırt dekolteli pozuna milyonlarca beğeni yağdı

Milano sokaklarında Hande Erçel rüzgarı! Derin sırt dekolteli pozuna milyonlarca beğeni yağdı

Milano sokaklarında Hande Erçel rüzgarı! Derin sırt dekolteli pozuna milyonlarca beğeni yağdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Hande Erçel Instagram İtalya Milano Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Ercan akdeniz:

Milano da harcadığın para ile kaç depremzede doyardı. En az iki üç çadır alırdı... Müsluman lar umre parasını deprem bölgesine gönderiyor sizde bu yaz tatil paranızı gönderebilecekmiisniz?

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