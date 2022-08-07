Meryem Uzerli yatak pozunu pek sevdi! Bu kez de mayosuyla sere serpe - Haberler

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Meryem Uzerli yatak pozunu pek sevdi! Bu kez de mayosuyla sere serpe

Meryem Uzerli yatak pozunu pek sevdi! Bu kez de mayosuyla sere serpe

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultanı olarak hafızalara kazınan oyuncu Meryem Uzerli, yatağında mayosuyla poz verdi. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde yatakta çekilen fotoğraflarıyla adından söz ettirmişti.

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Muhteşem Yüzyıl dizisinin 'Hürrem Sultan'ı olarak hem Türkiye'de hem de pek çok ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, uzun zamandır Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşıyor. Geçtiğimiz yıl ikinci kızını kucağına alan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

MAYOLU POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Uzerli, son olarak yatak odasında verdiği karelerle gündem oldu. Güzelliğiyle ön plana çıkan Uzerli'nin cesur pozuna kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Meryem Uzerli yatak pozunu pek sevdi! Bu kez de mayosuyla sere serpe

SÃœTYENSİZ POZLARI OLAY OLMUŞTU

Öte yandan, 38 yaşındaki geçtiğimiz günlerde hem yatak pozları hem de sütyensiz pozlarıyla adından söz ettirmişti.

Meryem Uzerli yatak pozunu pek sevdi! Bu kez de mayosuyla sere serpe

Meryem Uzerli yatak pozunu pek sevdi! Bu kez de mayosuyla sere serpe

Meryem Uzerli yatak pozunu pek sevdi! Bu kez de mayosuyla sere serpe

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Meryem Uzerli Instagram Almanya Berlin Magazin Haberler

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