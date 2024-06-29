Üye Girişi
Haberler

Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın "Seninle neden evlenmediler" sorusuna cevap

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hülya Avşar, programına davet ettiği iki çocuk annesi Meryem Uzerli'ye sorduğu "Neden evlenmediler seninle?" sorusuyla dikkat çekti. Soru karşısında şaşıran Uzerli ise "O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun Önemli olan hataları bilmeyerek yapmak" dedi.

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Ru dizisindeki cesur sahnelerle adından söz ettiren Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın "Seninle neden evlenmediler?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

"AŞK İÇİN BAŞARILI YA DA BAŞARISIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

İki birlikteliğinden kız çocukları bulunan Meryem Uzerli, Bir Hülya Avşar Sohbeti programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili konuşan Uzerli, Avşar'ın "Neden başarılı olamadın?" sorusuna, "Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok" cevabını verdi.

Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın 'Seninle neden evlenmediler' sorusuna cevap

"NEDEN EVLENMEDİLER SENİNLE?"

Uzerli'nin hiç evlenmediğini duyan Avşar "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" dedi. Uzerli'nin şaşırmasıyla durumu toparlamaya çalışan Avşar "Yani seni niye kaçırdılar" diyerek devam etti. Başarılı oyuncu Uzerli ise soruya "O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak" sözleriyle cevap verdi.

Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın 'Seninle neden evlenmediler' sorusuna cevap

2 KIZI VAR

Meryem Uzerli'nin bir dönem aşk yaşadığı Can Ateş'ten 2014 yılında Lara adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Oyuncunun Lily Koi ismini verdiği kızı da adını açıklamadığı sevgilisinden dünyaya gelmişti.

Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın 'Seninle neden evlenmediler' sorusuna cevap

Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın 'Seninle neden evlenmediler' sorusuna cevap

Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın 'Seninle neden evlenmediler' sorusuna cevap

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Meryem Uzerli Hülya Avşar Meryem Çocuk Magazin Yaşam Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Bakmadan Geçme

30 Haziran Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 30 Haziran burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Mesud Pezeşkiyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, Türk mü? Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı
500

Yorumlar (1)

Murat Celik:

Almanya'da Yaşam böyle işte nikaha gerek var yok

3
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title