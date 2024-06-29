Meryem Uzerli'den Hülya Avşar'ın 'Seninle neden evlenmediler' sorusuna cevap

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Ru dizisindeki cesur sahnelerle adından söz ettiren Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın "Seninle neden evlenmediler?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

"AŞK İÇİN BAŞARILI YA DA BAŞARISIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

İki birlikteliğinden kız çocukları bulunan Meryem Uzerli, Bir Hülya Avşar Sohbeti programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili konuşan Uzerli, Avşar'ın "Neden başarılı olamadın?" sorusuna, "Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok" cevabını verdi.

"NEDEN EVLENMEDİLER SENİNLE?"

Uzerli'nin hiç evlenmediğini duyan Avşar "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" dedi. Uzerli'nin şaşırmasıyla durumu toparlamaya çalışan Avşar "Yani seni niye kaçırdılar" diyerek devam etti. Başarılı oyuncu Uzerli ise soruya "O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak" sözleriyle cevap verdi.

2 KIZI VAR

Meryem Uzerli'nin bir dönem aşk yaşadığı Can Ateş'ten 2014 yılında Lara adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Oyuncunun Lily Koi ismini verdiği kızı da adını açıklamadığı sevgilisinden dünyaya gelmişti.