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Merve Boluğur'un Eski Eşleri Pişti Oldu!

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Merve Boluğur'un Eski Eşleri Pişti Oldu!

Merve Boluğur'un eski eşleri Mert Aydın ile Murat Dalkılıç Antalya'da pişti oldu.

Murat Dalkılıç hafta sonu Nirvana Cosmopolitan'da yer alan Cosmos Theatre'da adlı mekanda çıkan yakın arkadaşı Berkay'ı dinlenmeye gitti.

Dalkılıç mekanda Berkay'dan sonra performans sergileyeceği 1 hafta önceden duyurulan Mert Aydın'ın sahneye çıktığında alandan ayrılmayınca pişti oldu.

Dalkılıç'ın Aydın'ı olduğu mekanda yaklaşık yarım saat vakit kalması şaşkınlık yarattı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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