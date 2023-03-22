Merve Boluğur'dan dikkat çeken evlilik teklifi paylaşımı: Evet dedim

Geçtiğimiz sene nikah masasına oturduktan günler sonra boşanan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından bir erkekle parmaklarına peçete bağlayarak evlilik teklifi aldığını duyurdu. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur'un paylaşımı ise kafa karıştırdı.

Oyunculuktan şarkıcılığa transfer olan Merve Boluğur, geçtiğimiz sene DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Gösterişli bir düğünle evlenen Boluğur, 53 gün sonra tek celsede boşandı. Özel hayatıyla konuşulan ünlü ismin son paylaşımı da kafa karıştırdı.

EVLİLİK TEKLİFİ PAYLAŞIMI

Önümüzdeki günlerde yeniden ekranlara dönme sinyali veren Boluğur, bir erkekle parmaklarına peçete bağladığı görüntüyü Instagram hesabından yayınlayarak "I said yes" (Evet dedim) notunu yazdı. Boluğur'un paylaşımındaki elin kimin olduğu merak konusu oldu.

"HAYATIMDA BİRİ OLSA LANSE EDERİM"

Sosyal medya hesabından zaman zaman takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, "Hayatınızda başka biri mi var?" sorusuna"Ben öyle kaçan biri değilim. Hayatımda biri olsa zaten lanse eden biriyim" cevabını vermişti.