Meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'ın beyninde tümor tespit edildi

Geçtiğimiz yıl meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'den üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı Şimal sosyal medya hesabından beyin tümörü olduğunu duyurdu.

GEÇTİĞİMİZ YIL KANSERİ ATLATMIŞTI

2021'in mayıs ayında meme kanserine yakalandığını duyuran Şimal, bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görmüş ve tedavi süresince 43 kiloya kadar düşen şarkıcı geçtiğimiz yıl kanseri atlatmıştı.

RUTİN KONTROLLERİNDE KÖTÜ HABERİ ALDI

Yeniden eski hayatına dönen ve konserlerine başlayan Şimal aldığı kötü haber ile sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcı sosyal medya hesabından beyninde tümor tespit edildiğini söyledi.

"DİYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Ünlü şarkıcı kötü haberi "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek bir şeyim yok dualarınızı beklemekten başka." Ameliyat" dediler çok üzgünüm."