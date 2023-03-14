Melis Buse Betkayan, şiddet görerek şikayetçi olduğu sevgilisiyle barıştı

Yıllar önce katıldığı Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Melis Buse Betkayan, bir süredir Serbest Hoca ismiyle tanınan evli Reşit Bozdağ ile aşk yaşıyor. Önceki gün sosyal medya hesabından kanayan kulağının fotoğrafını paylaşan Betkayan, sevgilisinden şiddet gördüğünü ve şikayetçi olduğunu söyledi.

"İLİŞKİMİZ BAŞLADIKTAN SONRA BOŞANMA DAVASINI AÇTI"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Melis Buse Betkayan, canlı yayında yaşadıklarını anlatırken Bozdağ ile barıştıklarını ve onu sevdiğini söyleyerek sunucuları şaşkına çevirdi. Yaşanan her şeyin karşılıklı olduğunu söyleyen Betkayan, şunları söyledi: Kendisiyle görüşüyoruz. Mahkeme süreci devam ediyor şikayetlerimizi geri almadık. Hoş olmayan şeyler yaşandı. Biz 2 aydır birlikteyiz. İlişkim başladığından beri o evli olduğu için çok linçlendim. Evli bir insanla iletişim bile olmadı. Evli olduğunu biliyordum ama boşanma sürecindeydi ben bir şeyi yıkmadım. Evliliği benden önce bitmişti. Biz tanıştıktan sonra kendisi boşanma davası açmıştı. Ben kimsenin evliliğini bozmadım. O kadının da bir suçu yok ve onu incitmek istemiyorum. O ilişki defalarca aldatma ve kavga nedeniyle bitti."

"TARTIŞMA ESNASINDA ARBEDE YAŞANDI"

"Bu ilişkide mantığımı yitirdim. Biz bir aydır sürekli kavga ediyoruz. O gün de bitirme kararı aldık ve eşyalarını toplayarak gitti. O gün baya tartışınca ben onu her yerden engelledim. Birbirimize karşı hoş olmayan şeyler söyledik. Bir süre sonra eve geldi ve tartışma esnasında arbede yaşandı. Telefonumu alarak evden çıktı ben de arkasından koştum. Ben orada bayılmışım. Ayıldığımda etrafımda insanlar, ambulans ve polis vardı. Beni önce darp raporu almam için hastaneye götürdüler."

"SEVDİĞİM İÇİN BARIŞTIM"

"Kulağımdan tuttuğu için kulağım kanamış, boynumdan da tutmuş. Ben bir sinirle onu paylaştım yoksa paylaşmazdım. Keşke paylaşmasaydım. İnsanlara ne kadar açığınızı verirseniz o kadar sizin hakkınızda söz hakkı oluyor. Ben bu insanla sevdiğim için barıştım. Normalde Urfa'da yaşayan biri. Biz Urfa'ya gittiğimiz eşi ve ailesi beni karakolda darp etti. Kapıda da 20 adam beni bekliyordu. Şu an mantığım devre dışı. Bir şey beni ona karşı tutuyor. Raşit yaşananlardan dolayı çok pişman. Bir daha şiddet uygulayacağını düşünmüyorum. Bir daha böyle bir şeyin yaşanacağını zannetmiyorum."