Melek Mosso, evlilik yolunda ilk adımı attı

Şarkıcı Melek Mosso, klip çekiminde tanışarak aşk yaşamaya başladığı manken Serkan Sağdıç'ın evlilik teklifini kabul etti. İkilinin teklif esnasında çekilen karesi de sosyal medyada gündem oldu.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Melek Mosso, 2021 yılında tanıştığı oyuncu ve manken Serkan Sağdıç ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, evlilik kararı aldı.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Serkan Sağdıç, Melek Mosso'ya evlilik teklifi etti. Mosso da teklife "Evet" cevabını verdi. İkilinin en mutlu olduğu an ise arkadaşları tarafından kayda alındı. Çiftin evlilik teklifinde çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

KLİP ÇEKİMİNDE TANIŞMIŞLARDI

Sağdıç, Melek Mosso'nun "Kirpiklerin" isimli şarkısının klibinde rol almıştı. Klipte iki sevgiliyi oynayan ikilinin arkadaşları kısa süre içinde aşka dönüşmüştü. Sağdıç, geçtiğimiz sene Melek Mosso ile yıldönümlerini kutlarken "Seninle iyi kilerim o kadar çoğaldı ki. Eşzamanlılıktaki eş ruhum. Benim için zaman gibisin sevgilim. Günler geçtikçe güzelleşen seninle ilgili her tarih benim için çok özel. Yıldönümümüz kutlu olsun. Yıllar geçtikçe daha çok büyüsün sevgimiz ve saygımız. İyi ki geldin. Seni seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.