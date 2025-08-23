Mehmet Yılmaz Ak'tan taciz iddialarına yanıt: İftira ve asılsız

Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel'in sosyal medya hesabından yönelttiği taciz suçlamalarını reddetti. Oyuncu, "İftira" diyerek hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Bahar dizisinde iki sezondur "Timur Yavuzoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında, fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel tarafından sosyal medya üzerinden ağır suçlamalar yöneltilmişti. Bozyel, 16 yaşındayken Ak tarafından silah tehdidiyle birlikte olmaya zorlandığını öne sürmüş, ismini vermeden "Demet Evgar'la aynı dizide oynayan gri takımlı çocuk" ifadeleriyle işaret ettiği kişinin Ak olduğunu iddia etmişti.

Bozyel ayrıca, olayın ardından uzun süre sessiz kalmasının nedenini "uzaktan akrabalık bağı nedeniyle kan davası korkusu" olarak açıklamış, paylaşımının sonunda ise "Sesinizi çıkarın, size sıra gelmesin diye sesini çıkartan insanlara görünür destek olun" çağrısında bulunmuştu.

MEHMET YILMAZ AK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İddiaların ardından gözlerin çevrildiği Mehmet Yılmaz Ak, sessizliğini bozarak yazılı bir açıklama yaptı. Suçlamaları kesin bir dille reddeden Ak, ifadelere şu sözlerle yanıt verdi, "Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunulduğu, bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek, bu iftirayı 'iddia' adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim."

Saygılarımla,

Mehmet Yılmaz Ak

