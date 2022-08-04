Mehmet Yalçınkaya, adını kullanarak müşteri çekmeye çalışan işletmecilere gözdağı verdi: İfşa edeceğim

Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan şef Mehmet Yalçınkaya'nın başı adını kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan mekanlarla derde girdi. Takipçilerinden gelen şikayetlerle harekete geçen Yalçınkaya, adını kullanarak müşteri çekmeye çalışanlar mekanları ifşa edeceğini söyledi.

"İFŞA EDECEĞİM"

Vaktinin büyük bir kısmını MasterChef Türkiye'nin çekimlerinde geçiren Mehmet Yalçınkaya, takipçilerinden gelen mesajlarda birkaç restoranın kendi adını kullanarak müşteri çekmeye çalıştığını öğrendi. Gelen şikayet mesajlarını Instagram hesabından yayınlayan Yalçınkaya, "Sizden rica ediyorum hangi mekanlar ise bana yazın isimlerini. İfşa edeceğim hem de ana saygımdan. Günah" dedi.

"EMEK HIRSIZLIĞINA KARŞIYIZ"

Bir video yayınlayarak birçok mekanın ismini kullandığını hatta "Mehmet şef şu an burada değil" diyerek yalan söylendiğini belirten Yalçınkaya, "Emek hırsızlığına karşıyız" ifadelerini kullandı.