Mehmet Ali Erbil'in iktidara övgüler yağdırması kızı Yasmin Erbil'in hoşuna gitmedi! Paylaşımı sitem dolu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in iktidarla ilgili yaptığı açıklama kızı Yasmin Erbil'in hoşuna gitmedi. Yasmin Erbil, Geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını ve sözünü alıntılayarak "Ben bu halini özledim" notunu düştü.

Geçirdiği ağır rahatsızlığın ardından iyileşen ve son günlerde TikTok fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil, son yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini aldı.

"SAĞLIK SİSTEMİMİZE TEŞEKKÜR ETMELİYİZ"

Ünlü şovmen yaşadığı sağlık sorunlarını anlatırken "Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ise babasının bu sözlerine karşılık dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"BEN BU HALİNİ ÖZLEDİM"

Yasmin Erbil babasının geçmiş yıllarda televizyon yayınında söylediği sözlerini alıntılayıp üzerine "Ben bu halini özledim" notunu düştü.