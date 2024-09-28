Üye Girişi
Haberler

Mehmet Ali Erbil, imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'a araba aldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Ali Erbil ile imam nikahı kıydıklarını duyuran Gülseren Ceylan önceki akşam 27'nci yaş gününü kutladı. Sevgilisi Erbil ve arkadaşları ile güzel bir gece geçiren Ceylan, Erbil'in kendisine doğum günü hediyesi olarak araba aldığını duyurdu.

Gülseren Ceylan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle bir dönem ailesiyle arası açılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ilişkisini gözler önünde yaşamaya devam ediyor. İnişli çıkışlı bir ilişki sürdüren ünlü çiftten Ceylan, önceki akşam yeni yaşını kutladı. Erbil'den de Ceylan'a doğum gününde büyük bir jest geldi.

Mehmet Ali Erbil, imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'a araba aldı

HEDİYE OLARAK ARABA ALDI

Ünlü şovmen Erbil, genç sevgilisine doğum günü hediyesi olarak araba aldı. Ceylan, "İlk defa arabam oldu. Kullanmayı bu küçük minnoş arabada öğreneyim diye sevgilim doğum günü hediyesi almış. Çok teşekkür ederim iyi ki varsın seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil, imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'a araba aldı

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'in evlilik konusunda istekli olduğunu söylemiş ve "Benden çocuk da istiyor. Aramızda güçlü bir sevgi var. Gelecekte evlenebiliriz" açıklamasını yapmıştı.

Mehmet Ali Erbil, imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'a araba aldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Mehmet Ali Erbil Mehmet Ali Erbil Mehmet Ali Erbil Doğum Günü Ünlüler Magazin Erbil

Hizbullah, Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürüldüğünü doğruladı

Nasrallah öldü mü? Gözlerin çevrildiği Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi

 Nasrallah'ın ölümü sonrası İran'ı korku sardı! Hamaney güvenli bölgeye götürüldü

İran, Hamaney'i gizledi

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi
Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık

Ünlü isme büyük vefasızlık
500

Yorumlar (6)

Mengele:

Bu Erbilde cok salak ya yakinda sevgilin seni terk eder gider arabada gider belki dairede aldin besiktastan git paralari Diyanete bagis yap cennete gidersin Ali hocada kendine bir zirhli arac daha alir vergi parasi kullanmaz

7
8
yanıtYanıtla
w w:

Paraya kıyamamış 2. el hem de

11
1
yanıtYanıtla
Yorumcii:

Fiatla kafalamış seni ucuza kapatmış akıllı olaydın da bi merso bi auidi aldıraydın

4
0
yanıtYanıtla
Hakan Kahveci:

Bende porş felan aldı sandım ucuz kapatmış

1
0
yanıtYanıtla
Taş:

Gene ucuza kaçmış, ikinci el 400 binlik araba, millet bu rakamı bi gecede hesap diye ödüyor artık zuhahahaha harika ülkem benim

1
0
yanıtYanıtla
Barış O. B.:

Midesizler. Tabi eski toprağın parası ancak buna yetmiş diyememiş

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });