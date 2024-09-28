Mehmet Ali Erbil, imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'a araba aldı
Mehmet Ali Erbil ile imam nikahı kıydıklarını duyuran Gülseren Ceylan önceki akşam 27'nci yaş gününü kutladı. Sevgilisi Erbil ve arkadaşları ile güzel bir gece geçiren Ceylan, Erbil'in kendisine doğum günü hediyesi olarak araba aldığını duyurdu.
Gülseren Ceylan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle bir dönem ailesiyle arası açılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ilişkisini gözler önünde yaşamaya devam ediyor. İnişli çıkışlı bir ilişki sürdüren ünlü çiftten Ceylan, önceki akşam yeni yaşını kutladı. Erbil'den de Ceylan'a doğum gününde büyük bir jest geldi.
HEDİYE OLARAK ARABA ALDI
Ünlü şovmen Erbil, genç sevgilisine doğum günü hediyesi olarak araba aldı. Ceylan, "İlk defa arabam oldu. Kullanmayı bu küçük minnoş arabada öğreneyim diye sevgilim doğum günü hediyesi almış. Çok teşekkür ederim iyi ki varsın seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK
Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde Mehmet Ali Erbil'in evlilik konusunda istekli olduğunu söylemiş ve "Benden çocuk da istiyor. Aramızda güçlü bir sevgi var. Gelecekte evlenebiliriz" açıklamasını yapmıştı.