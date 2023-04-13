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Mehmet Ali Erbil'den tepki çekecek sözler: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim

Magazin Haberleri

Katıldığı iftar davetinde ekranlarında sık sık görülen öpüşme sahneleriyle ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, tepki çekecek ifadeler kullandı. Öpüşme istediği ünlü isimden bahsede Erbil, "Serenay'ı artık öpemem onu kaptılar ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" dedi.

Geçiş sendromu ile mücadele eden ve tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Florya'daki bir iftar davetinde görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Erbil, öpüşme itirafıyla ağızları açık bıraktı.

"ÖPÜŞME TEKLİFİ GELİRSE ALEYNA TİLKİ DERİM"

Son zamanlarda ekranda yayınlanan dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili konuşan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahneleri ilgili "Serenay'ı artık öpemem onu öptüler ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" diyerek şaşkına çevirdi.

Mehmet Ali Erbil'den tepki çekecek sözler: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI

Erbil, muhabirlerin "Tekrar evlenir misiniz?" sorusu üzerine de "Tabii ki evlenirim iki tarafta bir birini seviyorsa olur evlenmeyi düşünüyorum. Yaş farkı önemli değil önemli olan aşk. Aşk her şeyin üstesinden gelir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'den tepki çekecek sözler: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim

Mehmet Ali Erbil'den tepki çekecek sözler: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim

Mehmet Ali Erbil'den tepki çekecek sözler: Aleyna Tilki ile öpüşmek isterim

Ecem Altan
Ecem Altan
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Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya Aleyna Tilki Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

GÖKHAN UZUNALİ :

iyice zıvanadan çıktı bu adam yaaa. Ayıptır arkadaş bu kadarda olmaz. Seninde yetişkin kızın var. Senin kızın içinde aynı şeyleri bir başkası söylese kaldırabilirmisin Mali ?

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elif yildiz:

66 yaşındasın alacağın en genç kadın 55 -56 olmalı mali

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500
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