Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı
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Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı
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Yıllardır ödediği nafakalarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, vasiyetiyle ilgili açıklamasıyla dikkat çekti. 'Her bir karım şu an benden daha zengin. Evlatlarıma da verdim. Daha ne yapayım?' diyen Erbil, bankadaki hesaplarını hâlâ ilk eşi Muhsine Kamiloğlu'nun yönettiğini söyleyerek 'Ne kadar param var bilmiyorum. Gözümü açtığımda onu tanıdım, evini satar bana bakar' ifadelerini kullandı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar'la yaşadığı nafaka tartışmasıyla yeniden gündeme geldi. "29 yıldır nafaka ödüyorum" diyerek sitem eden Erbil, boşandığı eşlerine verdiği mal varlıklarını ve yaşadığı pişmanlıkları ilk kez bu kadar açık dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı "29 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada bile örneği yoktur" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil'e, eski eşi Nergis Kumbasar'dan yanıt gecikmedi. Kumbasar, "Her kadın nafakası için mücadele etmeli. Gerçekten istesem, hakkımı mahkeme kararıyla alırım. Mehmet Ali Bey'in canı çok acır, bunu biliyor" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ EV VERDİM, İKİ ARABA ALDIM"

Bu çıkış sonrası Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, konuyla ilgili uzun süredir sessiz kaldığını belirterek şunları söyledi: "29 yıldır hiçbir şekilde ağzımı açmadım. Hem çocuğuma ayrı hem de annesine ayrı ödüyorum. Kızım üniversite bitirene kadar bu nafakayı ödemem gerekiyordu. Bitiremedi, canı sağ olsun. Ayrılırken Nergis Hanım'a üç ev verdim, iki araba aldım. Evden çıkarken bir ütü bile almadım. Nergis Hanım benden sonra evlenmedi. Evlenmiş olsaydı nafaka kesilirdi."

Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

"ADETA TERS KELEPÇE YAPTILAR"

Erbil, diğer evliliklerinden doğan yükümlülüklerden de bahsederek, "En yüksek nafakayı hangisine verdiğimi bilmiyorum, muhasebecim bilir. İlk eşim Muhsine hariç, iki eşim bana öyle kontrat yapmış ki adeta ters kelepçe. Ama Allah'a şükür, param oldukça vereceğim. Hepsi bana pırlanta gibi çocuklar verdi" dedi.

Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI

Ünlü şovmen, geçmişte yaşadığı bir ayrılık nedeniyle pişman olduğunu da şu sözlerle dile getirdi, "En büyük pişmanlığım, adını vermeyeceğim bir eşimden ayrılmak. O kararı aldığım için üzgünüm."

"ESKİ EŞLERİM BENDEN DAHA ZENGİN"

Vasiyetiyle ilgili soruya da çarpıcı bir yanıt veren Erbil, "Benden sonra tufan. Her bir karım şu an benden daha zengin. Evlatlarıma da verdim. Daha ne yapayım?" ifadelerini kullandı. Bankadaki hesaplarını hâlâ ilk eşi Muhsine Kamiloğlu'nun yönettiğini açıklayan Erbil, "Benim ne kadar param var bilmiyorum. Gelir giderimi ilk eşim takip eder. Gözümü açtığımda onu tanıdım. Aramızda güçlü bir gönül bağı var. Yarın beş parasız kalsam evini satar, bana destek olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Tarikat şeyhi olmadığın için herşey serbest Mali'ciğim önüne gelene atlamaya devam size kimse kızmaz

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Haber YorumlarıKablobükücü:

Lüzumsuz boş adam

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Haber YorumlarıVatandaş Yorumcu:

Sende eşlerinden birine sadık olsaydın yuvanda çocuklarınla oturaydın bu kadar evlilik yapıp herkese nafaka ödemek zorunda kalmazdın

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Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
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