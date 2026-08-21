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Gandhi'nin el yazısı notları 1,7 milyon dolara satıldı

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Mahatma Gandhi'nin 1944-1946 yılları arasında yazdığı 600'den fazla el yazısı mesaj, Mumbai'deki açık artırmada 1,69 milyon dolara alıcı buldu. Bu satış, Hint tarihine ilişkin bir belge için ödenen en yüksek fiyat rekorunu kırdı.

Hindistan'ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin hayata ilişkin görüşlerini içeren el yazısı notlar, açık artırmada yaklaşık 1,7 milyon dolara alıcı buldu.

Hint basınındaki haberlere göre, Gandhi'nin el yazımı notları, Mumbai kentinde açık artırmaya çıktı.

Gandhi'nin hakikat, şiddetsizlik ve öz denetim üzerine 1944-1946 yıllarında kaleme aldığı 600'den fazla el yazısı mesajı içeren notlar, 1,69 milyon dolara satıldı.

"Saffronart" müzayede evinden yapılan açıklamada, bu satışın, "bir açık artırmada Hint tarihine ilişkin belge için ödenen en yüksek fiyat rekorunu kırdığı" belirtildi.

Notları satın alan kişinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmayan açıklamada, eserin Hindistan'da kalacağı kaydedildi.

Şiddet içermeden sosyal adalet arayışını ifade eden Satyagraha eyleminin öncüsü Gandhi, ölümünün ardından tüm dünyada bireysel özgürlük ve vatandaşlık hakları savunucularına ilham kaynağı olmuştu.

Kaynak: AA
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