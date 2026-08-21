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3 kardeşin ölümünde ilk bulgu belli oldu

3 kardeşin ölümünde ilk bulgu belli oldu
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Kocaeli Darıca sahilinde dün cansız bedenleri bulunan Gülşah, Ali ve Belinay Sakar kardeşlerin anneleriyle ilçede yaşadığı, ilk otopsi bulgularında suda boğulma ihtimalinin öne çıktığı belirtildi. Görgü tanıklarının kardeşleri sahildeki kameriyelerde gördüğü ve cenazelerin yarın toprağa verileceği kaydedildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde, denizde cesetleri bulunan Gülşah, Ali ve Belinay Sakar kardeşlerin ilçenin Karabekir Mahallesi'nde anneleriyle birlikte yaşadıkları, babalarının ise Kars'ta olduğu bildirildi.

İLK DEĞERLENDİRME SUDA BOĞULMA

Otopsi sırasında yapılan ilk incelemelerde, kardeşlerden birinin kulaklarında basınca bağlı olduğu değerlendirilen kanama ile burnunda kan izleri bulunduğu öğrenildi. İlk bulgularda ölüm nedenlerinin suda boğulma olarak değerlendirildiği, vücutlarında ise darp veya boğuşmaya işaret eden herhangi bir bıçak ya da silah yaralanması izine rastlanmadığı bildirildi. Kardeşlerin kesin ölüm nedenlerinin ayrıntılı Adli Tıp incelemelerinin ardından hazırlanacak raporla netleşmesi bekleniyor. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gülşah Sakar, Ali Sakar ve Belinay Sakar'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.

GÖRGÜ TANIKLARI KAMERİYELERDE GÖRMÜŞ

Öte yandan bazı görgü tanıkları 4 kardeşi Darıca Sahili'nde bulunan alandaki deniz kenarındaki merdivenli kameriyelerde gördüklerini, 2 kız kardeş kameriyede otururken, diğer 2'sinin ise zaman zaman bisiklet alanında bisiklet sürdüğünü anlattıkları öğrenildi.

3 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLECEK

Kardeşlerin olayı haber alan babalarının Kocaeli'ye geldiği bildirildi. Sakar kardeşlerin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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