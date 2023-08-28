MasterChef Türkiye'nin 2022 şampiyonu Metin Yavuz evlendi, eşi güzelliğiyle büyüledi

MasterChef 2022'nin şampiyonu Metin Yavuz, dün uzun süredir birlikte olduğu Ecem Eseler ile nikah masasına oturdu. Yarışmacıların akın ettiği düğünde gelinin şıklığı ve güzelliği görenlerden tam not aldı.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin 2022 şampiyonu Metin Yavuz, dün evlendi. Uzun süredir aşk yaşadığı Ecem Eseler ile nikah masasına oturan Yavuz'un eşi güzelliğiyle göz kamaştırdı.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI YALNIZ BIRAKMADI

Çift, Sarıyer Belediyesi Nikah Salonu'nda sade bir törenle evlendi. Güzelliğiyle dikkat çeken Ecem Eseler, dantel işlemeli balık model bir gelinlik ve sade duvak tercih etti. Eseler, doğal güzelliği ve gelinliğiyle görenlerden tam not aldı. Tören sonrası kendilerini yalnız bırakmayan sevenleriyle fotoğraf çektiren ikili, daha sonra da güvercin uçurdu.

Çifti bu anlamlı gününe MasterChef yarışmacılarından Kıvanç Karadeniz, Melih Berkay Gündüz, Barış Demir, Burak Kaya, Dilara Başaran, Yağız Özçelik, Sergen Özen, Ayaz Geçer, Tayfun Genç ve Eren Kaşıkçı da katıldı.

İşte nikah töreninden kareler...