MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Gamze oldu

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 33. bölümle ekrana geldi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları son bölümde ikinci defa dağıtılan 100 bin TL'lik ödülü kazanmak için ter döktü. Gecenin sonunda ise bu hafta Kırmızı Takım yarışmacısı olan Gamze büyük ödülü kazandı. Geçtiğimiz hafta 100.000 TL'lik ödülü yine Kırmızı Takım'dan Eray kazanmıştı. İki takım ilk turda Türk mutfağından yemek yaptılar. İlk aşamayı kazanan takım ise Berker, Büşra, Gamze, Tolga, Batuhan, Tahsin, Eray, Tanya, Dilara ve Barış'ın yer aldığı kırmızı takım oldu. Yarışmacılar daha sonra ise kuzu sakatatından yaratıcı yemek yaptılar. Yaratıcılıklarını ve lezzetlerini konuşturan yarışmacılar, verilen süre içerisinde en lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda ise Tahsin ve Gamze son ikiye kaldı. Rakibinden daha lezzetli yemeği yaparak 100 bin TL'nin sahibi ise Gamze oldu. Yaşadığı mutluluğu paylaşan Gamze, '100 bin TL'yi yeni açacağım restoranının finansı için kullanacağım. Yeni açacağım restoranımda sizlerin ve Acun Medya'nın katkısı olduğu için çok mutluyum' dedi.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam 33. bölümle ekrana geldi.

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları son bölümde ikinci defa dağıtılan 100 bin TL'lik ödülü kazanmak için ter döktü. Gecenin sonunda ise bu hafta Kırmızı Takım yarışmacısı olan Gamze büyük ödülü kazandı.

Geçtiğimiz hafta 100.000 TL'lik ödülü yine Kırmızı Takım'dan Eray kazanmıştı.

KUZU TANDIRLA YEMEK YAPTILAR

İki takım ilk turda Türk mutfağından yemek yaptılar. İlk aşamayı kazanan takım ise Berker, Büşra, Gamze, Tolga, Batuhan, Tahsin, Eray, Tanya, Dilara ve Barış'ın yer aldığı kırmızı takım oldu. Yarışmacılar daha sonra ise kuzu sakatattan yaratıcı yemek yaptılar.

GAMZE 100 BİN TL KAZANDI

Yaratıcılıklarını ve lezzetlerini konuşturan yarışmacılar, verilen süre içerisinde en lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda ise Tahsin ve Gamze son ikiye kaldı.

Rakibinden daha lezzetli yemeği yaparak 100 bin TL'nin sahibi ise Gamze oldu. Yaşadığı mutluluğu paylaşan Gamze, "100 bin TL'yi yeni açacağım restoranının finansı için kullanacağım.

Yeni açacağım restoranımda sizlerin ve Acun Medya'nın katkısı olduğu için çok mutluyum" dedi.