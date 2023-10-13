MasterChef Türkiye All Star... SERGEN STÜDYODA YİNE UYUYUNCA!

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde, Somer Şef'i sinirlendiren bir olay yaşandı. Sergen, diğer yarışmacılar dokunulmazlık oyunu oynarken stüdyoda uyudu.

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Birbirinden hırslı ve başarılı yarışmacıların mücadele ettiği yarışmada Somer şef, Mehmet şef ve Danilo şef yapılan lezzetleri değerlendiriyor.

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde, Hasan'ın kaptanlığındaki Mavi Takım, dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda galip gelerek yukarı çıkmayı başardı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYNANDI

Yenilginin ardından Kırmızı Takım yarışmacıları, kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Bireysel dokunulmazlık oyununun oynandığı esnada Sergen'in uyuması, Somer Şef'in dikkatinden kaçmadı.

"YİNE Mİ UYUDUN?"

Daha önce de birçok kez stüdyoda uyuyan Sergen'e tepki gösteren Somer Sivrioğlu, "Günaydın Sergen. Yine mi uyudun?" dedi. Sergen de "Yok şefim, hastayım biraz. Rahatsızım, yorgunum" şeklinde yanıt verdi.

Sergen'in arkadaşları dokunulmazlık oyunu oynarken uyumasına sinirlenen Sivrioğlu, "Bir şey söyleyeceğim. Siz yemek yaparken ben şuraya geçip uyusam ne düşünürsün benim hakkımda?" ifadelerini kullandı.

"DİĞER ARKADAŞLARA SAYGISIZLIK OLUYOR"

Sözlerine, "Diğer arkadaşlara saygısızlık oluyor bence" diyerek devam eden ünlü şef; şöyle konuştu:

Rahatsızsan sağlık ekibinden arkadaşımız var onu çağır. Gerekirse git arkaya dinlen. Ama burada uyuma olayını bitirmemiz lazım. Ayıptır! Arkadaşlarına saygısızlık. Burada yarışan insanlar var.