Masterchef Türkiye All Star... BİLEREK Mİ ELENDİ?

Masterchef yeni sezonda bu kez All Star ile ekrana geliyor. Takımların geçen hafta belli olduğu Masterchef'in ekrana gelen son bölümünde bir isim yarışmaya veda etti. Elemenin ardından Somer Şef'in sorusu ve elenen yarışmacının sosyal medya hesabından yaptığı açıklama dikkat çekti.

Masterchef Türkiye All Star'da haftanın 7 eleme adayı iki etaplı oyunda mücadele etti.

İki bölümden geçemeyen yarışmacı ise Masterchef'e veda etti. İşte Masterchef eleme gecesinde yaşananlar...

Berker, Gamze, Mert, Batuhan, Eray, Rıfat ve Güzide ilk haftanın eleme adayları oldu. Yarışmacılar ilk olarak yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı.

Yarışmacılara yer fıstığı ve tavuk ciğerinden bir yemek yapılması istendi. Yarışmacılar arasında en yaratıcı tabağı Rıfat çıkardı. Gecenin ikincisi Batuhan olurken üçüncü Eray oldu.

KALAN İSİMLER MEHMET ŞEFİN TABAĞINI YAPMAYA ÇALIŞTI

Berker, Gamze, Mert ve Güzide; Mehmet Şefin Bodrum Geceleri tabağını yapmaya çalıştı. Mehmet Şef tabağının nasıl yapılacağını açıkladıktan sonra yarışmacılar yerlerine geçti.

4 isim, şefin tabağına en yakınını çıkarmak için mücadele etti.

Güzide tabağını eksik çıkardı. Güzide sunum sırasında yaptığı açıklamada, "İlk kağıdımı attım, fakat olmadı bu süre içerisinde yetiştiremedim kağıdı" dedi.

VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Son ikiye kalan isim Berker ve Güzide oldu. Masterchef'in yeni sezonuna ilk veda eden isim Güzide oldu. Mehmet Şef, "Aslında et en önemli unsurdu ama sende iki tane sıkıntı var.

Etin daha az pişmişti. Berker, Güzide'den daha iyi pişmiş bir et yaptın. Patlıcan kağıdın en güzel patlıcan kağıdıydı. Güzide keşke sen her şeyi kağıda bağlamasaydın" dedi.

Elenen ismin açıklanmasının ardından jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Güzide'ye ' Ben bugün senin performansının Güzide'nin performansı olduğuna inanmıyorum. Sen bu eti çok daha iyi pişirebilecek yetiye de, kabiliyete de, öngörüye de sahipsin. Ben çok şaşırdım. Bunu söylemem lazımdı, ben burada bir garip, garip hissettim, kusura bakma' dedi.

Somer şefin bu sözleri 'Güzide bilerek mi elenmek istedi' sorusunu akıllara getirirken Güzide Mertcan'ın elemenin hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama dikkat çekti.

Güzide elendiğini öğrendikten sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İyi bir haftamda değildim. "Sona kadar gidemeyeceksem vakit harcamanın anlamı yok. İnanılmaz bir kadro toplamışsınız. Ben her zaman en sona odaklıyımdır. İlk hafta elenmişim üçüncü hafta elenmişim benim değişenim açıkçası olmuyor'

SADECE YEMEK YAPARAK YOL ALABİLECEĞİME MAALESEF İNANCIMI KAYBETTİM

Güzide Mertcan'ın elenmesinin hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Somer şefin sözlerini doğrular nitelikte ifadeler dikkat çekti.