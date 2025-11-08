MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

Masterchef Türkiye'nin sevilen isimlerinden Nisa Demirer, elenmesinin ardından özel hayatıyla gündeme geldi. Yarışma sırasında flört itirafıyla merak uyandıran Nisa'nın, 2024 sezonu yarışmacılarından Nevzat Güray Gürol ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, bu sezon da temposunu düşürmeden izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada geçtiğimiz haftalarda elenen Nisa Demirer, bu kez özel hayatıyla gündemde.

YARIŞMA ESNASINDA AĞZINDAN KAÇIRMIŞTI

MasterChef'in dikkat çeken isimlerinden biri olan Nisa Demirer, yarışma sırasında yaptığı bir açıklamayla gündem olmuştu. "Flörtüm dışarıda kaldı. Eski yarışmacı olduğu için konuşmam yasak" sözleriyle bir MasterChef yarışmacısıyla aşk yaşadığını adeta ağzından kaçıran Nisa, bu ifadeleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

SESSİZLİK BOZULDU: PAYLAŞIMLAR İFŞAYI GETİRDİ

Yarışmadan elendikten sonra aşkını sosyal medya aracılığıyla duyuran Nisa, sonunda sevgilisiyle birlikte bir fotoğraf paylaştı.

Yapılan paylaşımlar, Nisa'nın gönlünü verdiği kişinin, 2024 sezonunda MasterChef'te yarışan Nevzat Güray Gürol olduğunu gözler önüne serdi. Böylece uzun süredir konuşulan gizemli aşk söylentisi de resmiyet kazanmış oldu.