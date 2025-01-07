MasterChef Beyza ile kız kardeşinin benzerlikleri dikkat çekti

Masterchef Türkiye'ye bu sene yaşadıklarıyla damga vuran ve yarışmayı beşinci sırada tamamlayan Beyza, Fransa'daki ailesinin yanına döndü. Ailesi tarafından çiçeklerle karşılanan Beyza, kız kardeşinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Yarışmaya veda ettiği anlardan bu yana sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Beyza, son yaptığı 'soru-cevap' etkinliğinde Türkiye'de yaşama kararı aldığını duyurmuştu.

KIZ KARDEŞİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI

Bu açıklamasının ardından Beyza, ailesini görmek için Fransa'ya döndü. Sevilen isim ailesi tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kardeşi Şule Aydın ile yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Beyza'nın kardeşiyle olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Beyza'nın bazı takipçileri "Ne kadar da benziyorsunuz" yorumunu yaptı.