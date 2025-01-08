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Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan peş peşe pozlar

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Son dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Devrim Özkan, sosyal medya hesabından yazdan kalma pozlarını paylaştı.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans vermiş, romantik pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı. Dolu dizgin aşklarına nazar değer ikili, geçtiğimiz haftalarda ise ilişkilerini bitirme kararı almıştı.

Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan peş peşe pozlar

Ayrılık sonrası katıldığı bir programda konuşan Devrim Özkan, "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o kişinin veya ilişkinin senin hayallerinden vazgeçmene neden olmasına izin verme. Sevgini gösterebilirsin, ama o sınırı aşmasına fırsat verme" demişti.

Özkan, şimdi de sosyal medya hesabından yaz aylarından kalma fotoğraflarıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan peş peşe pozlar

Oyuncu, paylaşımına "Galeride kalmasın. Yaz geri gelsin" notunu düştü.

Takipçileri tarafından Özkan'a binlerce yorum ve beğeni geldi.

Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan peş peşe pozlar

Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan peş peşe pozlar

Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan peş peşe pozlar
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNediyonDegisik:

bu coplere bizim halk prim veriyor al cop la vallahi cop bunlar

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Haber YorumlarıSezgin Duman:

Torreıra parasını yedi içti alacağını aldı paracı bunlar

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Haber YorumlarıArda Baki:

Klasik tc kızı

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Haber YorumlarıEnson Reis Rte:

Fetih e gidiyorum. Videodu bu))

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