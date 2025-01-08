Lucas Torreira'dan ayrılan Devrim Özkan'dan peş peşe pozlar

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans vermiş, romantik pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı. Dolu dizgin aşklarına nazar değer ikili, geçtiğimiz haftalarda ise ilişkilerini bitirme kararı almıştı.

Ayrılık sonrası katıldığı bir programda konuşan Devrim Özkan, "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o kişinin veya ilişkinin senin hayallerinden vazgeçmene neden olmasına izin verme. Sevgini gösterebilirsin, ama o sınırı aşmasına fırsat verme" demişti.

Özkan, şimdi de sosyal medya hesabından yaz aylarından kalma fotoğraflarıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu, paylaşımına "Galeride kalmasın. Yaz geri gelsin" notunu düştü.

Takipçileri tarafından Özkan'a binlerce yorum ve beğeni geldi.