Leyla Tanlar, sevgilisi Burak Dakak'ın "Silsene" uyarısı sonrası bikinili paylaşımını kaldırdı

Burak Dakak ile sevgili olan Leyla Tanlar bikinili pozunu paylaştı. Güzel oyuncunun pozuna kayıtsız kalamayan sevgilisi, "Çok güzelsin aşkım. Silsene" yorumunda bulundu. Tanlar'ın bir süre sonra pozlarını kaldırdığı görüldü.

Sosyal medyada bikinili pozunu paylaşan 25 yaşındaki güzel oyuncu Leyla Tanlar'ın sevgilisi Burak Dakak, paylaşıma "Çok güzelsin aşkım. Silsene" yorumunda bulundu. Tanlar, bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.

SİYAH BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Neşeli Günler dizisinin setinde tanışan Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın ilişkileri dolu dizgin devam ediyor. Paramparça dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında Mehmed Bir Cihan Fatihi, Şahin Tepesi, Kaçış ile Güzel Günler projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 25 yaşındaki Leyla Tanlar, Instagram hesabından siyah bikinili bir pozunu yayınladı.

SEVGİLİSİNDEN "SİLSENE" YORUMU

Oyuncunun herhangi bir açıklama yazmadan paylaştığı fotoğrafa sessiz kalamayan sevgilisi Burak Dakak ise "Çok güzelsin aşkım, silsene" yorumunu yazdı.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Burak Dakak'ın yorumunun ardından bir süre sonra Leyla Tanlar'ın bikinili pozunu kaldırdığı görüldü.