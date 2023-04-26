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Kraliyet ailesini hiç böyle görmediniz! Kiminde transparan kıyafet var, kiminde dekolteli tulum

Magazin Haberleri

Son dönemde yapay zekayla oluşturulan görseller gündeme damga vuruyor. Kraliyet ailesi de bu durumdan nasibini aldı. Meghan Markle ve Prens Harry'nin fotoğrafı başta olmak üzere, aile üyelerinin görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

Attıkları her adım haber olan İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri bu kez farklı bir konuyla gündemde. Yapay zekayla oluşturulan görseller sosyal medyada popülerliğini korurken, dün paylaşılan görüntüler görenleri şaşırttı.

KIYAFETLERİ ŞAŞIRTTI

Kraliyet Ailesi'nin üyelerinin yapay zekayla oluşturulan fotoğrafları büyük ilgi çekti. Bir galaya katılmış havası verilen görsellerde, Kral Charles'ın pembe bir takım elbise, Prens William ve eşi Kate Middleton'ın kombinleri birçok kişi tarafından gerçek sanıldı. Ancak en çok Meghan Markle'ın ve Prens Harry'nin görüntüleri dikkat çekti.

Kraliyet ailesini hiç böyle görmediniz! Kiminde transparan kıyafet var kiminde dekolteli tulum

Kraliyet ailesini hiç böyle görmediniz! Kiminde transparan kıyafet var kiminde dekolteli tulum

Kraliyet ailesini hiç böyle görmediniz! Kiminde transparan kıyafet var kiminde dekolteli tulum

Kraliyet ailesini hiç böyle görmediniz! Kiminde transparan kıyafet var kiminde dekolteli tulum

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Meghan Markle Kral Charles Prens Harry Magazin Haberler

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