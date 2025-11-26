Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak rol aldığı "Veda Mektubu" dizisinde canlandırdığı Alanur Yıldız karakterinin ardından ekranlara ara verdi. Bir süredir İstanbul'dan uzak bir yaşam süren Yeşilçay, İzmir'de doğanın içinde kurduğu yeni hayatıyla dikkat çekiyor.

KÖY HAYATINA HIZLA UYUM SAĞLADI

Yeşilçay, paylaşımlarında köy yaşamına kısa sürede uyum sağladığını gösterdi. Tarlaya giren oyuncu, traktör sürdü, elektrikli testere kullandı. Zeytin hasadına da katılan Yeşilçay, ardından kepçe kullanırken çekilen görüntülerini de paylaştı.

GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncunun köyden yansıyan doğa içindeki yeni hayatına ait görüntüleri, kısa sürede gündem oldu. Yeşilçay'ın tarla, traktör ve zeytin hasadı anları, şehir hayatından uzaklaşma hayali kuran birçok kişi tarafından ilgiyle izlendi.