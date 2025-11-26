Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı
Bir süredir ekranlara ara veren Nurgül Yeşilçay, İstanbul'dan ayrılarak İzmir'de doğanın içinde bir eve yerleşti. Köy hayatını benimseyen oyuncu, sosyal medya hesabından tarlaya girip traktör sürdüğü, zeytin hasadı yaptığı ve kepçe kullandığı anları paylaştı.
- Nurgül Yeşilçay İzmir'de doğanın içinde yeni bir hayat kurdu.
- Nurgül Yeşilçay tarlada çalıştı, traktör sürdü, elektrikli testere kullandı ve zeytin hasadına katıldı.
- Nurgül Yeşilçay'ın köy hayatına ait görüntüleri gündem oldu.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak rol aldığı "Veda Mektubu" dizisinde canlandırdığı Alanur Yıldız karakterinin ardından ekranlara ara verdi. Bir süredir İstanbul'dan uzak bir yaşam süren Yeşilçay, İzmir'de doğanın içinde kurduğu yeni hayatıyla dikkat çekiyor.
KÖY HAYATINA HIZLA UYUM SAĞLADI
Yeşilçay, paylaşımlarında köy yaşamına kısa sürede uyum sağladığını gösterdi. Tarlaya giren oyuncu, traktör sürdü, elektrikli testere kullandı. Zeytin hasadına da katılan Yeşilçay, ardından kepçe kullanırken çekilen görüntülerini de paylaştı.
GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU
Ünlü oyuncunun köyden yansıyan doğa içindeki yeni hayatına ait görüntüleri, kısa sürede gündem oldu. Yeşilçay'ın tarla, traktör ve zeytin hasadı anları, şehir hayatından uzaklaşma hayali kuran birçok kişi tarafından ilgiyle izlendi.