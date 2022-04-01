Konserde kendinden geçen Gülşen, twerk yaptı - Haberler

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Konserde kendinden geçen Gülşen, twerk yaptı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, son konserindeki dansıyla da adından söz ettirdi. Renkli pantolonu ve büstiyer ile sahneye çıkan Gülşen, twerk yaptı.

Pop müziğinin başarılı sanatçılarından Gülşen, son aylarda sahne kıyafeti ve Lolipop isimli şarkısıyla gündemden düşmüyor. Yoğun bir konser maratonu bulunan Gülşen, önceki akşam da sahne aldı.

SAHNEDE TWERK YAPTI

Kusursuz fiziği ve kıyafet tercihlerinin yanı sıra zaman zaman danslarıyla da konuşulan Gülşen, son konserinde twerk olarak bilinen kalça dansı yaptı. Gülşen'in kıvrak dansı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken video binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Konserde kendinden geçen Gülşen, twerk yaptı

KONSERİNDE ERKEK ARKADAŞININ KUCAĞINA OTURMUŞTU

Her yaptığıyla konuşulan Gülşen, geçtiğimiz günlerde konserinde erkek arkadaşının kucağına oturdu. Görüntülerin magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından konuşan Gülşen, "En son sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim, sonra da arkadaşımın kucağına oturdum" dedi.

Konserde kendinden geçen Gülşen, twerk yaptı

Konserde kendinden geçen Gülşen, twerk yaptı

Konserde kendinden geçen Gülşen, twerk yaptı

Konserde kendinden geçen Gülşen, twerk yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Konser, Gülşen, Magazin, Haberler

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Yorumlar (6)

Deli dumrul:

Biri gülşen hanımı durdursun.

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Melih Kılaç:

bu devirde konsere giden var mı

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Hakan:

Sıktı ama artık bu muhabbet ! Haftada 3 gün Gülşen haberi. Ülkede herşey güllük gülistanlık da tek derdimiz Gülşen...

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