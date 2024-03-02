Kızılcık Şerbeti'nin başrolleri diziden ayrılan Settar Tanrıöğen'e paylaşımlarıyla veda etti

Bir ay önce beyin kanaması geçiren ve peş peşe iki ameliyat olan Settar Tanrıöğen'in hastanedeki tedavisi devam ediliyor. Zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı için diziye devam edemeyecek olan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Taylan dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde ilk kez kamera karşısına geçti. Bölümün yayınlanmasıyla dizinin başrol oyuncuları, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak Tanrıöğen'e veda etti.

"KALBİMİN EN İÇİNDESİN"

Dizide babasını oynayan Tanrıöğen'in fotoğrafını yayınlayan Ceren Karakoç Yalazoğlu "Canım abim yeniden seninle oynayacağım projeleri iple çekiyorum. Emeklerine ve bize kattıklarına sonsuz teşekkürler" derken Doğukan Güngör de "Kalbimin en içindesin, iyi olacağız Settar abim" ifadelerini kullandı.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Başarılı oyuncu Barış Kılıç ise Tanrıöğen ile sarıldığı bir kareyi yayınlayarak "Seni çok özleyeceğim Settar abi. Sağlıklı günlerin olsun yeter ki gerisi boş zaten. Emeğine sağlık" dedi. Serkan Tınmaz ise dizide kayınpederini oynayan Tanrıöğen'e "Daha oynayacağımız çok sahnemiz var sayın ve kayınpederim" diyerek veda etti.