Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından RTÜK'ün ceza kararına tepki: Utanç verici

RTÜK, kadına şiddet sahnelerinden dolayı Kızılcık Şerbeti dizisine ceza verdi. Katıldıkları yayında cezaya itiraz eden Kızılcık Şerbeti dizisinin başrolü Evrim Alasya "21. yüzyılda yaşıyoruz ya bunu tartışıyor olmak şu anda... Gerçekten anlamıyorum" derken Ceren Yalazoğlu Karakoç ise, "Dizinin rahatsız eden tarafı bu kadar gerçekçi olması. Utanç verici bir karar" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bazı televizyon kanallarına cezai yaptırım uyguladı. RTÜK, din ve kadına şiddet sahnelerinden dolayı gelen şikayetlerin ardından Show TV'ye dizi sebebiyle 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı. "Fatih Altaylı ile Bire Bir" programına konuk olan dizinin başrol oyuncuları ise karar tepki gösterdi.

"UTANÇ VERİCİ BİR KARAR"

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç, "Dizinin rahatsız eden tarafı bu kadar gerçekçi olması. Utanç verici bir karar" dedi. Dizide sert tavırlarıyla bilinen Kıvılcım'ı oynayan Evrim Alasya ise "21. yüzyılda yaşıyoruz ya bunu tartışıyor olmak şu anda... Gerçekten anlamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Kızılcık Şerbeti'nde Alev'i oynayan Müjde Uzman ise "Beğenmiyorsan izleme" diyerek sitem etti.